نسيت ابنتها في الكرملين.. هيلاري كلينتون تكشف عن أغرب موقف

المصدر: البيان

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كشفت المرشحة السابقة للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون عن أغرب موقف حدث معها في روسيا.

وأوضحت كلينتون، عن موقف طريف حصل معها إبان تولي زوجها، بيل كلينتون، الرئاسة، وذلك عندما نسيت ابنتها في الكرملين أثناء زيارة إلى روسيا.

وقالت كلينتون في برنامج "The Tonight Show" الذي يقدمه جيمي فالون، عندما سئُلت عن أغرب موقف جمعها بابنتها، تشيلسي، ضمن تحدي "الأم والابنة": "في إحدى المرات اصطحبناها معنا إلى روسيا، وكنا نجري زيارة رسمية عندما كان بيل رئيسا".

وأضافت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة قائلة: "وكما تعلم هناك الوداع الرسمي وقد ركبنا أنا وبيل في سيارة الوحش الليموزين الكبيرة (السيارة الرئاسية) للتوجه إلى المطار"، وفقا لسي إن إن.

وتابعت هيلاري كلينتون بالقول: "لم نكن نعلم أننا نسيناها"، ووسط ضحكات المقدم والجمهور.

وأضافت: "أعني هل يمكنك تخيل أنني تركت ابنتي الوحيدة في الكرملين، خصوصا مع كل ما يحدث!".