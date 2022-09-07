مخلوقات بحرية تتغذى على اللحم تثير الرعب في شواطئ كاليفورنيا

المصدر: البيان

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أثارت مخلوقات بحرية تتغذى على اللحم الرعب وسط مرتادي شاطئ في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وتعرض رواد الشاطئ إلى تجربة مؤلمة ومخفية عندما قامت قشريات صغيرة تعرف باسم "القروش الصغيرة"، بـ"التغذي" على أقدامهم، وتسببت في نزيف لهم.

وبحسب موقع "لايف ساينس" العلمي، فأن القشريات التي تأكل اللحم تسمى "Excirolana chiltoni"، ويبلغ طولها 0.3 بوصة، وتسافر في أسراب يضم الواحد منها نحو ألف مخلوق.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن هذا المخلوق عبارة عن نوع من القشريات، التي تضم أيضًا أكثر من 10 آلاف نوع من الكائنات البحرية التي تعيش بالمياه العذبة والمالحة.

وعن التجربة المؤلمة، قالت تارا سافاج، وهي إحدى رواد شاطئ في مدينة سان دييغو بكاليفورنيا: "كان الأمر مؤلمًا، قفزت من الماء وكان الدم يغطي قدمي وبين أصابع قدمي. شعرت كأن أسماك الضاري المفترسة الصغيرة عضتني"، حسب ما نلقت "سكاي نيوز".

وتابعت: "غسلت قدمي وشعرت بالراحة بعد حوالي 15 دقيقة، ومع ذلك، عندما وضعت يدي في ماء البحر مرة أخرى، قامت واحدة أخرى بعضّ إصبعي".

وقال الأستاذ ريان هيشينغر في معهد "سكريبس" لعلوم المحيطات: إن هذا النوع من القشريات يوجد في شواطئ كاليفورنيا على مدار السنة، ومن المعروف أنه يقضي وقته في الماء ويتغذى على اللحوم مثل الحيوانات النافقة.

ووفقًا لخبراء الحياة البحرية، عادة ما توجد هذه الكائنات على مدار العام على طول ساحل كاليفورنيا وعلى الشواطئ في مناطق شمال غرب المحيط الهادئ في الولايات المتحدة وكندا.

وتعيش متساويات الأرجل عادة تحت الرمال، لكنها تظهر في المياه الضحلة عندما ينحسر المد، وإذا كانت هناك سمكة ميتة أو جثة كبيرة أخرى جرفت إلى الشاطئ، فستنقض عليها بسرعة.

وعلى الرغم من أنهم يفضلون تناول الأسماك والمخلوقات البحرية الأخرى، إلا أنه من الممكن أن "ينقضوا" على البشر، وهذا ما حدث في سواحل كاليفورنيا.