فقد سيارته البنتلي في لندن وعثر عليها بكراتشي

المصدر: دبي - البيان

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في حادث غريب من نوعه، عُثِر في مدينة كراتشي الباكستانية على سيارة «بنتلي» فاخرة، كانت قد سرقت قبل عدة أسابيع من العاصمة البريطانية لندن، وفق «سكاي نيوز عربية».

وحسب ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن سيارة من نوع «مولسان سيدان» تزيد قيمتها على 300 ألف دولار، كانت قد سرقت من منزل في لندن، مضيفة «وبعد أسابيع من البحث المتواصل، تم العثور على السيارة متوقفة في حي سكني فاخر بمدينة كراتشي».

وقال المصدر: تم العثور عليها بعدما نجحت السلطات البريطانية في تحديد موقعها من خلال نظام التتبع المتقدم، الذي فشل السارقون في إيقاف تشغيله.

وأوضح أن السلطات الباكستانية تلقت بلاغاً من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة «لطلب المساعدة في العثور على السيارة المسروقة».

وتم العثور على السيارة، لكنها كانت تحمل لوحة تسجيل باكستانية. وبعد الفحص، اكتشف الخبراء أن رقم هيكلها يطابق تفاصيل السيارة المسروقة من لندن.