القبض على سعوديين لسرقتهما مركبة نقل أموال

المصدر: البيان

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قبضت شرطة منطقة الرياض على سعوديين لسلبهما مبلغ (88,750) ريالًا من مركبة نقل أموال مخصصة لتغذية أجهزة الصرف الآلي، مستخدمين مركبة مسروقة في ذلك.

وذكرت الحساب الرسمي للأمن العام السعودي على تويتر أنه تم استرداد الأموال والمركبة، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

شرطة منطقة الرياض تقبض على شخصين لسلبهما مركبة نقل أموال pic.twitter.com/19XQty7cKM — الأمن العام (@security_gov) September 5, 2022