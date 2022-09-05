والد فتاة المنوفية يكشف صلة قرابته بالقاتل

المصدر: البيان

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كشف عبد الكريم الجزار، والد الطالبة المصرية أماني، الشهيرة إعلامياً بـ«فتاة المنوفية»، عن صلة قرابة تربطه بقاتل ابنته.

وأوضح الجزار، خلال حوار تلفزيوني في برنامج «حديث القاهرة» مع الإعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض على شاش قناة «القاهرة والناس»، أن والدة القاتل ابنة عمته، مؤكداً أنه لا توجد علاقة اجتماعية بينهما.

وقال: «مفيش اختلاط خالص بيني وبين أمه، والقاتل كان كلِّم والدتها وقال لها: عايز أتقدم لأماني».

وأضاف: «زوجتي فهَّمت القاتل أن المستوى العلمي والتعليمي مختلف بينهما، وأن والدها لا يوافق على زوجها خلال الدراسة، وأن الفتاة رفضت الزواج به، لكن لم نتلقَّ تهديدات منه»، مشيراً إلى أن القاتل كان يتناول المخدرات ومتورط في قضايا سابقة.

وعلَّق والد الضحية على فيديو انتحار قاتل ابنته، قائلاً: «استراح قلبي بعد انتحار القاتل، والنهارده بعد تشييع الجنازة رفضت أخذ العزاء، وبعد ما اتأكدت من وفاته أتقبل العزاء، واقتصاص الله كان سريعاً في أقل من 24 ساعة».

كانت الأجهزة الأمنية عثرت على جثمان مرتكب واقعة التعدي على إحدى الفتيات بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية بسلاح ناري، ما أدى إلى وفاتها بطريق مصر الإسكندرية الزراعي بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية، إذ انتحر بالسلاح الناري السابق استخدامه في ارتكاب الواقعة.