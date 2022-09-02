صاعقة رعدية تقتل شاباً وتصيب زوجته في السعودية

المصدر: البيان

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قتل شاب سعودي "27 عاماً" وأصيبت زوجته "28 عاماً" بحروق من الدرجة الأولى في أنحاء متفرقة من جسدها بعد تعرضهما لصاعقة رعدية أثناء تنزههما برفقة طفليهما بجيل المقيصرة الذي يطل على محافظة محايل عسير من كافة الجهات.

وجرى نقل الزوجة لمستشفى محايل العام وإدخال زوجها ثلاجة الموتى ريثما يتم استكمال الإجراءات المتبعة في تلك الحالات من الجهات المعنية التي باشرت الحادثة في حينها. وفقا لصحيفة سبق.

من جهة أخرى سجلت الشقيقتان كاملة ودليمة ناصر عسيري، واللتان تصادف مرورهما لحظة وقوع الحادث، موقفاً إنسانياً بعد أن وقفتا إلى جانب الزوجة وطفليها البراء (عامان) وإبراهيم ( 4 أعوام)، حيث كانوا في حالة من الهلع والخوف فضلاً عما تعانيه الأم من حروق ومرافقتهم أثناء نقلهم بسيارة الإسعاف إلى المستشفى والبقاء معهم إلى حين وصول أسرة المصابة وأبنائها.