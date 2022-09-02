أنشطة خارجية لرائدي المركبة الفضائية "شنتشو-14" الصينية

المصدر: البيان

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نجح رائدا الفضاء الصينيين تشن دونغ وليو يانغ، من مهمة "شنتشو-14"، في الخروج من الوحدة المعملية لمحطة الفضاء "ونتيان" أمس الخميس لإجراء أنشطة خارج المركبة، وفقا لوكالة الفضاء المأهول الصينية.

وفي الساعة 6:26 مساء (بتوقيت بكين)، فتح تشن باب غرفة معادلة الضغط للوحدة "ونتيان". وبحلول الساعة 7:09، تمكن هو وزميلته ليو من الخروج من الوحدة، وفقا لإذاعة الصين الدولية.

وتظهر صور الشاشة الملتقطة في مركز بكين للتحكم في الطيران الفضائي، رائدي الفضاء في مهمة المركبة "شنتشو-14" خلال خروجهما من الوحدة "ونتيان"، الوحدة المعملية لمحطة الفضاء الصينية.