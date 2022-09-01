بومة الجحور.. استغلالية ومخادعة (فيديو)

المصدر: البيان

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البومة المختبئة أو بومة الجحور هي بومة طويلة الأرجل تتكيف مع الحياة في مروج أمريكا الشمالية والجنوبية.

تعيش بومة الجحور في براري ساسكاتشوان وألبرتا في كندا، حيث تتعرض للتهديد.

اسمها يعني "الطائر الصغير الذي يحفر" ويفسر سلوكًا معينًا، كون هذه البومة تبني أعشاشها تحت الأرض، لكن نادرًا ما تحفر جحرها، حيث بدلاً من ذلك، تبني أعشاشها في جحور أخلتها ثدييات صغيرة مثل السناجب الأرضية، والغرير، وكلاب البراري.

أيضًا، ولتثبيط عزائم الحيوانات المفترسة، قد تصدر البومة المختبئة صوتًا مثل صوت هسهسة ذيل الأفعى، للدفاع عن نفسها، بحسب موقع ( geofrance).