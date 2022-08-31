المصريون القدماء استغلوا النيل وفيضاناته لصالحهم وبنوا الأهرامات

المصدر: دبي - البيان

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أشارت دراسة جديدة إلى أن الظروف البيئية المواتية مكّنت من بناء أهرام الجيزة منذ نحو 4500 عام، دون تقنية حديثة، وبدقة مذهلة، مع وجود نظام قديم لنهر النيل يعمل كقناة ملاحية لنقل البضائع. حيث كتب عالم الجغرافيا هادر شيشة، من جامعة إيكس مرسيليا في فرنسا: «لبناء أهرام ومعابد الهضبة، يبدو أن المصريين القدماء، استغلوا النيل وفيضاناته، مستخدمين نظاماً بارعاً من القنوات والأحواض، التي شكّلت مجمعاً لموانئ عند سفح هضبة الجيزة».