وفاة "رجل الحفرة" البرازيلي

المصدر: البيان

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توفي "رجل الحفرة"؛ آخر عضو متبقٍ من مجموعة سكان أصليين غير معروفة كان يعيش في عزلة تامة عن العالم طوال عقود، بحسب ما أعلن مسؤولون في البرازيل.

وسمي بـ "رجل الحفرة" (60 عاماً)، بحسب "مونت كارلو" لأنه حفر ثقوباً عميقة اعتاد على استخدام بعضها في اصطياد الحيوانات بينما يبدو أن البعض الآخر كان يستعملها كمخابئ.

وعُثر على جثته في 23 أغسطس في أرجوحة شبكية خارج كوخه المصنوع من القش ولم تكن هناك علامات عنف على جسده.

وهذا الرجل هو الأخير من مجموعة من السكان الأصليين التي قُتل أفرادها الستة الآخرون في العام 1995.

عاشت هذه المجموعة في منطقة "تانارو" في ولاية روندونيا المتاخمة لبوليفيا.

ويُعتقد أن غالبية قبيلته قد قُتلت في وقت مبكر من سبعينيات القرن الماضي على يد أصحاب مزارع الماشية، الذين كانوا يريدون توسيع أراضيهم.

وقال المسؤولون إنه لم تكن هناك علامات على أي توغل في أراضيه ولم يتم إزعاجه، لكن الشرطة ستستمر في إجراء التحقيق بعد الوفاة.

وبموجب الدستور البرازيلي، للسكان الأصليين الحق في البقاء في أراضيهم الأصلية.