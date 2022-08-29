لم يرحم إعاقتها.. إحالة أوراق «نباش» هتك عرض طفلته للمفتي في مصر

المصدر: البيان

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية في مصر برئاسة المستشار عادل إبراهيم العليمي، رئيس المحكمة، بإحالة أوراق المتهم «ع.ال.إ» نباش، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه لاتهامه بهتك عرض ابنته الطفلة من ذوى الاحتياجات الخاصة.

ووفقا لأوراق القضية رقم 12737 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد بقيام المتهم بالتعدي على نجلته بمحل سكنهما بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، قيام المتهم «ع.ال.إ» نباش بلاستيك وكرتون، بالتعدي على المجني عليها «ابنته» وهو من ذوي الولاية عليها، عدة مرات على فترات متباعدة بأن قام بتحسس مواطن عفتها حال كونها من ذوى الإعاقة، وهو من المتولين تربيتها وملاحظتها، بأن استغل صغر سنها، وقام بالتعدي عليها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أحالت أوراق القضية إلى فضيلة المفتى وحددت جلسة 17 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم بإعدامه.