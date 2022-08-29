جلسة صلح بين عائلتين تتحول إلى «مجزرة»

المصدر: البيان

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تحولت جلسة صلح بين عائلتين متشاجرتين في منطقة حدائق القبة بالعاصمة المصرية القاهرة، إلى مذبحة ذهب ضحيتها عدد من الأشخاص، بحسب مصدر أمني وشهود عيان لموقع "سكاي نيوز عربية".

وقال المصدر الأمني: "إن الشرطة تلقت إخطارا بنشوب مشاجرة بين عائلتين في منطقة حدائق القبة وسقوط قتلى وجرحى".

وأوضح أنه بالانتقال تبين سقوط ٣ قتلى وإصابة شخصين آخرين خلال جلسة صلح عرفية، وتم القبض على عدد من المتهمين في الواقعة.

فيما قال سامح عرفة، أحد سكان شارع عز الذي شهد المجزرة بمنطقة حدائق القبة، إن عائلتين كانا بينمهما خلاف سابق، ونجحت إحدى العائلتين في الحصول على حكم قضائي ضد العائلة الأخرى، فتدخل أهل المنطقة وسكان الشارع لعقد صلح بينهما والتنازل عن القضية.

وأفاد عمرو ناجح، أحد سكان المنطقة، بأنه خلال الجلسة نشبت مشادة بين الطرفين فقام أحد أفراد عائلة بإخراج سلاح ناري وقتل به شقيقين من العائلة الأخرى، فقام شقيق الضحيتين بذبح قاتلهما وفر هاربا.

الأجهزة الأمنية طوقت المنطقة وشكلت فريق بحث لضبط الهاربين، فيما تم نقل المصابين للمستشفى، وتحفظت النيابة على جثث القتلى الثلاثة بالمشرحة للتشريح واتخاذ اللازم قانونا.