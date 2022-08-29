وزير الطيران المصري يتدخل لحل أزمة راكب بمطار القاهرة

المصدر: البيان

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تدخل وزير الطيران المصري الفريق محمد عباس لحل مشكلة حدثت لراكب على رحلات شركة مصر للطيران بمطار القاهرة.

وتواصل الوزير هاتفياً مع الراكب وقدم له الاعتذار، مؤكدا أنه سيتم حل أزمته على الفور.

وكان الراكب المصري قادمًا من الخارج عندما اكتشف لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي تلف حقيبة السفر الخاصة به بعد وصوله على متن رحلة مصر للطيران.

وكتب الراكب تفاصيل ما حدث على صفحته بموقع "فيسبوك"، الذي يُبيِّن أنه يعمل أستاذًا جامعيًّا، وقال إنه وصل إلى مطار القاهرة الدولي على رحلة شركة مصر للطيران، وعند وصوله إلى المطار اتجه لاستلام حقيبة السفر الخاصة به من على سير الحقائب والأمتعة، وعند رؤية الحقيبة صُدم؛ لرؤية حقيبة السفر تالفة تمامًا، هي وكل محتوياتها!.

وتابع الراكب: "على الفور اتجهت إلى موظف خدمة الأمتعة بالمطار التابع لشركة مصر للطيران، وأجريت محضرًا بالواقعة لإثبات الحالة التي كانت عليها الحقيبة، وأيضًا قمت بتقديم شكوى لإدارة مطار القاهرة الدولي، ثم بعد ذلك غادرت المطار متجهًا إلى منزلي".

وأضاف الراكب: "عند وصولي للبيت مباشرة تلقيت مكالمة من رقم (غير معروف)، وعند فتح المكالمة قال لي المتحدث بالحرف (الدكتور أحمد المحلاوي معايا؟ رديت بنعم يا فندم، فقال لي: مع حضرتك الفريق محمد عباس وزير الطيران، وأنا بعتذر بشدة لحضرتك عما حدث لحقيبة سفرك، وقد أصدرتُ أوامر للمسؤولين بشركة مصر للطيران بأن يقوموا بتعويضك عما حدث تعويضًا ماديًّا ومعنويًّا".

وأكد الراكب أن مسؤولي شركة مصر للطيران تواصلوا معه بالفعل وقدموا له الاعتذار عما حدث وأن الشركة ستعوضه بأى تعويض يرضيه ماديا ومعنويا. وعبر عن مدى سعادته، بالتصرف المفاجئ الذى حدث معه.