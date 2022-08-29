كارثة بأفعوانية «قطار الموت» في نيو جيرسي

المصدر: (دبي - البيان)

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نقلت قوات الطوارئ في ولاية نيوجيرسي الأمريكية خمسة ركاب من لعبة «قطار الموت» إلى المستشفى بعد عطل.

وتعطلت عربة «قطار الموت» خشبية من طراز «سيكس فلاجز» في ولاية نيو جيرسي، مما أدى إلى إصابة أكثر من 22 راكباً من بينهم 5 تم نقلهم إلى المستشفى في حالة حرجة.

وقع الحادث على أفعوانية «إل تورو» في لعبة «ست رايات لمغامرة عظيمة» في الولاية الأمريكية.

وقال بعض من كانوا على متنها إنهم شعروا بشيء مريب، وأبلغ آخرون عن «اهتزاز» و«دوي عالٍ»، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية.

وذكرت المحطة التلفزيونية، أن 14 راكباً أصيبوا، وتم نقل خمسة منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد سقوطهم.

وجاء الحادث بعد أن خرج «قطار الموت» في الملاهي الأمريكية عن مساره وتم إغلاقها.