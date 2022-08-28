السعودية: إيقاف 76 شخصاً بتهم غسل الأموال والتزوير

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة"، اليوم الأحد ، توقيف 76 شخصًا خلال شهر بتهم الفساد والرشوة وغسيل الأموال.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إنها باشرت عددا من القضايا الجنائية والإدارية خلال الشهر الماضي، مشيرة إلى أن "الجولات الرقابية بلغت 3321 جولة، في حين بلغ إجمالي عدد التحقيقات 195 تحقيقا، بينما بلغ عدد الموقوفين 76 شخصا، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة".

ولفتت إلى أن الجهات شملت وزارات الداخلية والصحة والعدل والتعليم والشؤون البلدية والقروية والإسكان، مشيرة إلى أن أبرز جرائم الفساد المالي والإداري تمثلت في"الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسيل الأموال والتزوير".