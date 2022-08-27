تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة جورج الراسي

المصدر: البيان

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توفي الفنان جورج الراسي عن عمر ناهز 39 عامًا، وذلك بعد تعرضه لحادث مروع على طريق دولي بين سوريا ولبنان بعد إحيائه لحفل غنائي، وأظهرت الصور التي تم تداولها تضرر سيارة جورج الراسي بشكل كبير بسبب الحادث.

ووقع الحادث المؤلم الذي أنهى حياة جورج الراسي في الساعة 5:46 فجرًا بتوقيت سوريا، وبسبب تحطم سيارة جورج الراسي بشكل كامل استغرقت مهمة إخراج جثة جورج الراسي حوالي نحو 40 دقيقة.

ولد الفنان اللبناني جورج الراسي في 2 ديسمبر عام 1982 قرية سلامون القماش بـ لبنان، وهو شقيق الفنانة نادين الراسي، حيث ترعرع بعائلة فنية فوالده كان عازفًا للعود.

شارك جورج الراسي في إحياء الحفلات الغنائية في عمر 16 عامًا، حيث أحيا حفلًا غنائيًا بنادي أوبسيون، وحصل على إعجاب الجمهور.

تربى الفنان الراحل على يد الملحن الكبير محمد جمال عنبر، وكانت بداية شهرته الحقيقية بعالم الغناء، عندما طرح أغنية لا تسألني كيف بغار، والتي حققت نجاحًا كبيرًا بالعالم العربي.

اشتهر الفنان جورج الراسي بـ إحيائه للحفلات الغنائية بالنوادي اللبنانية، في عدة أماكن سياحية مثل مدرج سفرة ومهرجان الياسمين، كما شارك في إحياء عددًا كبيرًا من الحفلات الغنائية بالفنادق الفاخرة.

تعاون المطرب اللبناني مع الملحن سمير قبطي في أغنية مين يا حبيبي مين، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا للغاية، كما تعاون مع الملحن شاكر الموجي في ألبوم حكاية.

أنتج جورج الراسي أغنية لصالحه بـ عنوان من غدر الحب، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا بالعالم العربي.

تمكن الفنان اللبناني من التعاقد مع شركة إيمي أرابيا لإنتاج الغنائي؛ وذلك لرغبته في متابعة مشواره الفني، حيث يمتلك شعبية كبيرة بين الشعب اللبناني والعالم العربي.

في عام 2016، كشف الفنان جورج الراسي نجاته من محاولة اغتيال، حيث أوضح أن هناك من استأجر قتلة مأجورين ودفع لهم المال لقتله.

ومن ألبوماته الغنائية الشهيرة سهرة الليل 1996، حكاية 1998، صبت الهدف 2000، ولا يمكن 2001، جاي تعتذر 2002، كيف أوصفك 2003، وغيرها.

وتزوج من عارضة الأزياء البرازيلية صاحبة الأصول اللبنانية، وأنجبا طفلًا اسمه جو، ولم تكتمل علاقتهما بسبب حدوث بعض المشاكل والأزمات بينهم.

وحرص نجوم الفن على نعي الفنان الراحل جورج الراسي، حيث نعت الفنانة نانسي عجرم وفاة جورج الراسي قائلة: ما أبشع هالخبر، ما في كلام يعبّر، الله يرحم جورج ويصبر عايلته، ما حدا بيعرف حجم الوجع، الله يقويكي وإن شاء الله تكون نفسه بالسماء.



كما نعى جورج وسوف عائلة جورج الراسي قائلًا: شو هالخبر الحزين صباح اليوم، كتير بكّير يا جورج، الله يصبّر أهل الفنان جورج الراسي على هالكارثة وأهل الصبية.