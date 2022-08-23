طفلة تزوجت 4 مرات في شهر ..كل أسبوع عريس

المصدر: البيان

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كشفت النائبة المصرية أميرة العادي عضو مجلس النواب عن زواج طفلة أربع مرات في شهر واحد بواقع كل أسبوع زيجة بدون عدة.

وقالت النائبة أميرة العادي عضو مجلس النواب، إن القانون المصري يمنع توثيق الزواج قبل سن الـ 18 عامًا، لأن مصر وقعت على اتفاقية تنص على أن سن الزواج للطفل هو 18 عامًا وفق صحيفة الوفد.

وكشفت عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية على قناة أون أي ببرنامج راجل و2 ستات، تقديم هيدي كرم، وشيريهان أبوالحسن، أن بعض الأسر تقوم بتحرير عقد زواج عرفي لحين وصول الفتاة لسن الـ 18 عامًا، وإذا حملت المرأة أصبح لديها أولاد، أو قام الزوج بـتطليقها، سيكون هناك مشكلة أكبر.

وأفادت النائبة أميرة العادي أن قضية ختان الإناث انتهت بتشديد عقوبة من يشارك فيها، أو يقوم بها، كما تتعرض المنشأة التي تتم بها العملية لإجراء فوري، ولتلك القضية انتهت، مشيرة إلى أن زواج الأطفال يحتاج لـعقوبة شديدة.

وأكدت أن المجتمع يحتاج لتوعية بالمشكلات التي تواجه الطفلة عندما يتم الزج بها للتزوج في سن صغيرة، مؤكدة وجود 117 ألف حالة زواج أطفال في مصر، ووصفته بأنه رقم كبير جدًا.

كما أوضحت النائبة أميرة العادي، أن هناك زواج يتم في سن 13 عامًا، وهناك محافظات تتصدر نسب الزواج لـ الأطفال.

واختتمت: "المجلس القومي للمرأة، لديه حالة لـ طفلة تزوجت 4 مرات في شهر، وكل أسبوع بتتجوز واحد، ومفيش عدة ولا أي حاجة"، وهو ما جعل شيريهان أبوالحسن تفزع على الهواء وقالت "4 مرات في الشهر" وردت النائبة "بالفعل 4 مرات في الشهر".