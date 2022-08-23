مصرع عدّاء وإصابة آخر في صاعقة برق باليونان

المصدر: (دبي - البيان)

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ذكرت الشرطة ودائرة الإطفاء اليونانية أن صاعقة برق ضربت عدائين، خلال سباق ليلي فوق جبل يوناني، ما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة آخر بجروح خطيرة.

كان الرجلان يشاركان في سباق «القمم الست»، الذي يمر عبر أعلى 6 قمم في جبل فالاكرو في شمالي اليونان. وتوجه فريقان من فرق إنقاذ خدمات الإطفاء من بلدة دراما القريبة إلى الجبل ليعثروا على عداء، 55 عاماً، ميتاً بالفعل والآخر، 56 عاماً، مصاباً بجروح خطيرة.

ونقل العداء المصاب جواً إلى مستشفى في مدينة كافالا، حيث قالت السلطات إن حالته حرجة. وبدأ السباق البالغ طوله 35.7 كيلومتراً في الساعة 7 مساء السبت الماضي في قرية بيرغوي، على ارتفاع 630 متراً فوق منحدرات الجبل البالغ ارتفاعه 2232 متراً. وعندما ضرب البرق، كان العديد من المتسابقين الـ55 قد وصلوا إلى خط النهاية في كوخ جبلي أعلى منتجع فالاكرو للتزلج.