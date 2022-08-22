مشهد مهيب.. صاعقة تلامس برج الساعة أثناء هطول الأمطار على مكة المكرمة

المصدر: البيان

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وثق مقطع فيديو صاعقة رعدية ضربت برج الساعة، أثناء هطول الأمطار في مكة المكرمة.

ويظهر في الفيديو المتداول المشهد المهيب للصاعقة وهي تضرب برج الساعة وتمتد ضاربة في سماء مكة لتحولها إلى نهار للحظات.

وكانت مكة المكرمة، شهدت في الأسابيع الماضية، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.

🎥 | في منظر مهيب صاعقة تلامس برج الساعة أثناء هطول الأمطار على مكة المكرمة اليوم ⚡️🕋#مكه_الان pic.twitter.com/DyxQCwdj6H — ياسر بخش | 📸 (@ysrb10) August 19, 2022