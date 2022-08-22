الكويت تنهي عقود 50 مستشاراً وخبيراً في وزارة الإعلام

المصدر: البيان

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أصدر وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب في دولة الكويت عبدالرحمن المطيري، قرارات بإنهاء عقود 50 مستشاراً وخبيراً في وزارة الإعلام.

وكشفت صحيفة القبس الكويتية، أن المستشارين الذين أنهيت عقودهم موزعون على قطاعات «الإعلام» المختلفة، وتبين أنهم يتقاضون رواتب من دون حاجة حقيقية إلى عملهم، مشيرة إلى أن الوزير المطيري أبقى على عدد محدود جداً من المستشارين بناء على الاحتياجات الفعلية.

من جانب آخر، وبتوجيهات من الوزير المطيري، أصدر وكيل وزارة الإعلام محمد بن ناجي قراراً بإلغاء جميع اللجان وفرق العمل في الوزارة ابتداء من الأحد 21 أغسطس 2022.

وأفادت الصحيفة، بأن جميع اللجان ستخضع للتقييم والدراسة مرة أخرى، بحيث يوضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وبما يضمن تنفيذ استراتيجية وزارة الإعلام في تأهيل الشباب المبدعين ودعم الكفاءات والخبرات الوطنية.

وأشار المصدر إلى أنه ستتم إعادة تشكيل بعض هذه اللجان وفرق العمل بما يضمن وصول أصحاب الخبرات والشباب الأكفاء لتنفيذ مهام هذه اللجان على الوجه الأكمل. ومن أبرز اللجان الملغاة لجان تصنيف الفنانين والمذيعين والمعدين.