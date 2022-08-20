فرح بنجاحه في الثانوية فتلقى رصاصة قاتلة

المصدر: البيان

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أنهت رصاصة طائشة حياة طالب أردني خرج ليحتفل بنجاحه في الثانوية العامة مع المحتفلين.

ولم يكن يعلم الشاب الأردني سهل خطاب، أن لحظة خروجه من المنزل للحصول على نتيجته بامتحان الثانوية العامة، ستكون آخر ما يعيشه في حياته.

فقد لقي الشاب العشريني حتفه برصاصة طائشة من أحد المحتفلين بنجاحه بامتحان "التوجيهي".

وقال مصدر أمني إن الضحية تعرض لعيار ناري طائش أثناء مسيره في الشارع العام في منطقة أبو نصير بالعاصمة الأردنية عمّان.

كما أشار إلى أن أحد المتواجدين في المكان أسعفه إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة.

وأكد المصدر أن الجهات التحقيقية تعمل منذ لحظة إطلاق النار للبحث عن الفاعل ليأخذ جزاءه.

وأوضح الشاب خالد خطاب، شقيق الشاب سهل في أن العائلة تريد حقها بدم ابنها الذي قتل دون سبب.وطالب خطاب الأجهزة الأمنية بالقبض على مطلق النار الذي أزهق روح شقيقه، وفقا للعربية نت.

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية كانت حذّرت على مدار الأيام السابقة مراراً من ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية كنوع من التعبير عن الفرح في المناسبات.

يأتي هذا الإجراء حرصاً من النيابة العامة على حفظ الأمن والسلم المجتمعي والمحافظة على النظام العام وتحقيق الردع العام والخاص وتجنيب تعرض المواطنين للإصابات أو إزهاق الأرواح، وفق بيانها.