سذاجة مسنّ في عبور طريق سريع تتسبب في تصادم سيارتين بتركيا.. فيديو

المصدر: البيان

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تسبب رجل مسن حاول عبور طريق سريع سيرا على الأقدام بتركيا في وقوع حادث تصادم.

وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقوع حادثة التصادم على أحد الطرق السريعة في تركيا، بسبب الرجل المسن.

وظهر الرجل في المقطع، يحاول عبور الطريق بطريقة عجيبة، والغريب أن الرجل المسن، وقف في منتصف الطريق، وبدأ يحدق في السيارات.

وتسبب الرجل المسن، في ارتباك حركة المرور، ووقوع حادثة تصادم بين سيارتين، بعد محاولة قائدي المركبات تفادي دهسه.

سذاجة مسنّ في عبور طريق سريع تتسبب في تصادم سيارتين بتركيا.. فيديوhttps://t.co/3UPhguQPvG#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/IVO6wu0t5e — صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 18, 2022