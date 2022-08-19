هولندية ترسم بيديها وقدميها كسباً للوقت وزيادة الإنتاجية

المصدر: دبي ــ البيان

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لطالما سمعنا عن مواهب عالمية عديدة تمارس مختلف أنواع الفنون، بشتى الوسائل والسبل، وهذا ينطبق على الفنانة الهولندية التي أبدعت في رسم 6 صور مذهلة باستخدام يديها وقدميها في الوقت نفسه، مما جعلها تخطف أنظار رواد المواقع الاجتماعية.

وقالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إن راجاسينا وهي فنانة من روتردام، نجحت في إنجاز 6 رسوم لمشاهير باستخدام يديها وقدميها في الوقت نفسه، فكانت النتيجة مذهلة، حسب «سكاي نيوز».

ويوثق الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة الهولندية وهي تحمل 4 فرش رسم، وترسم على 6 أوراق في الوقت نفسه.

وفي ختام الفيديو، أظهرت راجاسينا نتائج أعمالها، حيث رسمت بورتريهات لعدد من المشاهير، أبرزهم أنجلينا جولي وشاكيرا وهاري بوتر.

وتقول راجاسينا إنها تعلّمت كيفية الرسم بقدميها ويديها لزيادة إنتاجيتها ومنع نفسها من الشعور بالملل، إضافة إلى ربح الوقت. وأضافت أنها بدأت بالرسم وعمرها لا يتجاوز الـ16 سنة، وسرعان ما أصبحت فنانة مشهورة بفضل الطريقة النادرة التي تستخدمها في هذا الفن. وكشفت راجاسينا أن بعض أعمالها الفنية تستغرق نحو 40 ساعة لإتمامها.