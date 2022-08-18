السعودية تعلن انتهاء الدراسة بنظام المقررات للثالث الثانوي العام الجديد

المصدر: البيان

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أكدت وزارة التعليم السعودية أن العام الدراسي الجديد 1444، سيكون آخر سنوات الدراسة بنظام المقررات للصف الثالث الثانوي.

وبينت الوزارة في الخطط الدراسية للصف الثاني الثانوي (مسارات) للعام الدراسي 1444 بأنه سيستمر تطبيق نظام المقررات على الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 1444 على أن يبلغ زمن الحصة الدراسية (50) دقيقة لجميع صفوف المرحلة الثانوية في نظام المسارات، ونظام المقررات، مشيرة إلى ضرورة رجوع المدارس لدليل حصص الإتقان لتوضيح متطلباتها وآلية تطبيقها على أن تكون المواد الاختيارية للسنة الثانية في المسار الشرعي للعام الدراسي الجديد هي قراءات (1) وقراءات (2) فقط.

وتضمنت الخطط وفقا لصحيفة عكاظ أن تكون المقررات الدراسية في تخصصات المسارات، وهي: المسار العام، ومسار علوم الحاسب والهندسة، ومسار الصحة والحياة، ومسار إدارة الأعمال، والمسار الشرعي سبع مواد لكل مسار خلال الفصول الدراسية الثلاثة.



وتضمنت الخطط أن تكون المقررات الدراسية في تخصصات المسارات، وهي: المسار العام، ومسار علوم الحاسب والهندسة، ومسار الصحة والحياة، ومسار إدارة الأعمال، والمسار الشرعي سبع مواد لكل مسار خلال الفصول الدراسية الثلاثة.