بعد مزاعم استخدام «مقوي الإشارة».. كشف لغز سرقة مركبة من أمام منزل صاحبها في السعودية

المصدر: متابعة - وائل زكير

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كشفت الشرطة السعودية لغز سرقة مركبة شخص من أمام منزله في الرياض بعد مزاعم سرقتها بجهاز "مقوي الإشارة".

ونفت الشرطة هذه المزاعم مؤكدة أن السرقة تمت باستخدام المفتاح الأساسي.

وأوضح الأمن العام السعودي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن عملية السرقة تمت من خلال مفتاح التشغيل الأساسي الذي سبق أن فقده مالكه قبل 10 أيام من الحادث.

وقال الأمن السعودي في حسابه على تويتر " باشرت الجهات الأمنية فـي منطقة الرياض بلاغا عـن سرقة مركبة مواطن أثنـاء توقفها أمام منزله، وتبين مـن إجـراءات الاستدلال أن السرقة تمت باستخدام مفتاح التشغيل الأساسي الذي سبق لمالكه فقـده قبـل (10) أيـام مـن الحادثة، خلاف ما تم تداولـه فـي مقطع الفيديو الذي صوره ونشره، حيـث تـم استدعاؤه لاستكمال الإجراءات النظاميـة حيال ذلك".

وكان مقطع فيديو لسرقة سيارة بحي الياسمين في الرياض انتشر على نطاق واسع مع زعم أن السرقة تمت عن طريق استخدام جهاز "مقوي الإشارة"، حيث تكون طريقة عمله بالمرور بكافة السيارات المتوقفة في الحي حتى يلتقط الجهاز المركبة المناسبة للسرقة، وهو ما نفته شرطة الرياض.

شرطة منطقة الرياض: سرقة مركبة شخص أثناء توقفها أمام منزله تم باستخدام المفتاح الأساسي. pic.twitter.com/9inaSzI4lJ — الأمن العام (@security_gov) August 16, 2022