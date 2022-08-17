النرويج تقتل "فريا" المزعجة.. فيديو

المصدر: البيان

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قتلت السلطات النرويجية قتل أنثى الفظ "فريا"، التي شغلت البلاد منذ أشهر، إذ تسببت في بعض الأعمال التخريبية، خصوصاً للقوارب الصغيرة الراسية في ميناء أوسلو، كما شكلت تهديداً على السلامة العامة بحسب السلطات.

ونقلت "يورونيوز" عن مسؤولين نرويجيين إن "فريا" تم التخلص منها عبر "الموت الرحيم"، إذ كانت تمثل تهديداً لحياة السكان، كما أنها وضعت نفسها غير مرة في وضع صعب.

وقال فرانك باكه-ينسن من إدارة المسامك النرويجية إن القرار الذي اتخذ بحق أنثى الفظ جاء بعد متابعة وتقييم للتهديد الذي تشكله على الإنسان.

وكانت "فريا" التي تحمل اسم إلهة من الميثولوجيا الشمالية شغلت وسائل التواصل الاجتماعي والصحف في البلاد في الأسابيع الأخيرة واتخذت صور لها فيما كانت تصعد على متن قوارب راسية في بعض الموانئ المتوزعة على سواحل البلاد.

ويعيش حيوان الفظ عادة في المنطقة القطبية الشمالية ولكن العلماء لم يحددوا سبب وصوله إلى النرويج. وكانت "فريا" قد شوهدت سابقاً بالقرب من الشواطئ الألمانية والهولندية.

وشكلت "فريا"، التي تزن نحو 600 كيلوغرام، مصدر إزعاج وقلق للبعض، خصوصاً الذين تضررت قواربهم بسببها.

وكان حزب الخضر النرويجي أطلق حملة "اتركوا فريا حية" ما إن صار قتلها مطروحاً. وطالب مشاركون في الحملة بإعادتها إلى المنطقة القطبية وناشدوا الناس للابتعاد عنها.

وقال خبراء إن القرار بقتل الحيوان لم يتخذ بعين الاعتبار وضعه حقاً، وأضافوا أنه اتخذ على عجل وأنه كان بالإمكان اتخاذ قرارات أخرى من شأنها أن تضمن السلامة العامة، مثل تغريم الذين يقتربون من فريا.