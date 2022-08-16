مصر.. إحالة أوراق قاتل المذيعة شيماء إلى المفتي

المصدر: أ ف ب

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أحالت محكمة مصرية اليوم "الثلاثاء" أوراق قاضٍ دين بقتل زوجته، مذيعة مصرية، وشريكا له إلى مفتي البلاد لأخذ الرأي في إعدامهما، بحسب ما قال مسؤول قضائي.

وقال المسؤول القضائي: "قررت محكمة جنايات الجيزة "الثلاثاء"، احالة أوراق القاضي (أيمن حجاج) قاتل المذيعة شيماء جمال وشريكه (حسين الغرابلي) إلى مفتى الديار المصرية، لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهما".

وأضاف المسؤول أن المحكمة حددت جلسة 11 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

وكانت النيابة العامة قررت في 27 يونيو "ضبط وإحضار" القاضي لتورطه في قتل زوجته الاعلامية شيماء جمال ودفن جثمانها.

وقال بيان النيابة التي نشرته على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك آنذاك "مثل أحد الأشخاص أمام النيابة العامة وأكد صلته الوطيدة بزوج المجني عليها، وأبدى رغبته في الإدلاء بأقوال حاصلها تورط الزوج في قتل زوجته على إثر خلافات كانت بينهما".

وفي مطلع يوليو أصدرت النيابة العامة بيانا يفيد بتوقيف الزوج المتهم احتياطياً على ذمة التحقيقات.