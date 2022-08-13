الكويت: صورة أم تفترش الأرض أمام العناية المركزة تتابع حالة ابنها الصحية تثير الإعجاب

المصدر: دبي: السيد محمود المتولي

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افترشت أم الأرض ترقب بعينيها حالة ابنها المريض داخل العناية المركزة بأحد مستشفيات دولة الكويت.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة الأم المكلومة وهي تجلس على الأرض وتتابع حالة ابنها الصحية.

وذكر مغردون أن الصورة تعود لأم شاب يدعى تركي الظفيري وقد وافته المنية صباح اليوم.

وأثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي على موقف الأم وتوجهوا إلى الله بالدعاء أن يتغمد فقيدها بواسع رحمته.

وعبر وسم #تركي_صباح_الطلحي_الظفيري قال أحد المغردين: قلب الأم جنة عظيمة تحتويك بكل مافيك وتنسى نفسها وحياتها عشانك المشهد حيييل اوجعني، الله يصبرك ويجبر كسرك يا ام تركي ويجعله في جنات النعيم .

وقال أحد المغردين: لا أعرفه شخصياً لا من قريب ولا من بعيد، لكن ثناء الناس عليه بالطيب في المجالس و التواصل الاجتماعي، افرحني وهذه نعمة من نعم الله من أحبه الله أحب الناس فيه، أسأل الله أن يعفو عنه ويغفر له وادخله جناته وألهم أهله الصبر والسلوان.

وأضافت إحدى المغردات: "اللهُم امسح على قلب صديقتي وألهمها صبراً كـ صبر أيوب، يارب أجبر كسر قلبها واجعلها لـ قضائك وقدرك صابرة ربي كن معها فلا غيرك معين اللهُم اربط على قلبها فـ إنها لا تقوى ولا تستند الا بك".

وقال آخر: "الله يرحمه ويغفر له أبو بندر، من أكرم الأصدقاء ونعم الخوة وصاحب مواقف معي ( وكان أكثر فرحاً في يوم زفافي ).

وسرد مغرد بعضاً من صفات الفقيد قائلاً: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فجعت اليوم بخبر وفاة تركي البشوش صاحب الابتسامة الدائمة، واحد من اخواني الصغار وابن الجيران، الف رحمه على روحك ياتركي".