مشهد مهيب ..امتلاء صحن الطواف بالمعتمرين

المصدر: البيان

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في مشهد مهيب امتلأ صحن الطواف بالحرم المكي الشريف بالحشود الغفيرة من المعتمرين والطائفين الذين توافدوا من داخل وخارج المملكة لأداء المناسك.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة «الإخبارية» عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» آلاف المعتمرين من مختلف الأطياف يطوفون حول الكعبة بكل طمأنينة ويسر.

كما أظهر المقطع حسن التنظيم والدرجة العالية من الرعاية والتنظيم من قبل الجهات المختصة.

وكان وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة عبدالرحمن شمس قد زفّ بشرى سارة للراغبين في أداء مناسك العمرة من خارج المملكة.

وقال "إنه تقرر إتاحة العمرة لأصحاب التأشيرات السياحية والتجارية أو تأشيرة العمل أو من يحمل أي نوع من أنواع التأشيرات، وفق الإجراءات المنظمة عبر تطبيق "اعتمرنا"".