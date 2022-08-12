اصطدام نيازك وراء تكوين القارات على كوكب الأرض

المصدر: دبي ــ البيان

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اكتشف خبراء جامعة كيرتن الأسترالية دليلاً يفيد بأن القارات على كوكب الأرض تكونت نتيجة اصطدام نيازك عملاقة به. ويذكر أن مثل هذه الفرضيات والتكهنات كانت موجودة منذ عقود، ولكن لم تكن لدى أصحابها سوى أدلة بسيطة تدعمها، حسب «روسيا اليوم».

ويقول الدكتور تيم جونسون من الجامعة: «عثرنا خلال دراستنا لبلورات الزركون الصغيرة في صخور القشرة الأرضية في بيلبار الواقعة غرب أستراليا، التي تعتبر أفضل بقايا القشرة القديمة للأرض، على أدلة عن اصطدام نيازك عملاقة بكوكب الأرض».

ويضيف: كشفت دراستنا لتركيب نظائر الأكسجين في بلورات الزركون وجود عملية «تنازلية» بدأت من انصهار الصخور القريبة من السطح وانتقالها إلى الصخور الأعمق، وهذا يطابق التأثير الجيولوجي لاصطدام الأجرام السماوية بالأرض.

وقد بدأت هذه العملية خلال أول مليار سنة لنشوء كوكب الأرض (يقدر عمر الأرض بـ 4.5 مليارات عام)، وأن حجم النيازك التي اصطدمت بالأرض مماثل للنيزك الذي تسبب بانقراض الديناصورات.