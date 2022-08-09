سعودي ينقذ طفلة وأبيها من الغرق في النمسا

المصدر: البيان

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تمكن شاب سعودي من إنقاذ طفلة وأبيها من الغرق في النمسا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لإنقاذ طلفة ووالدها من الغرق بالقرب من بحيرة قرية هالستات في النمسا عندما تمكن سائح سعودي مع اثنين من زملائه من الغطس في البحيرة لانقاذ الطفلة مع والدها.

وقبل أيام معدودة توفي المعلم السعودي عبدالإله الحسنية خلال زيارته للنمسا في حادث مروري مع ابنه عبد العزيز في حادث مروع وقع (الأربعاء) بين قطار ومركبة في النمسا، في حين نجا من الحادث زوجة المواطن السعودي وطفلان آخران.

وودع ابن عم المعلم السعودي المتوفى في النمسا ابن عمه بتغريده على حسابه نشر خلالها آخر رسائل تمت بينهما قبل أن يفارق الحياة.

وقال حسين الحسنية قوله إن آخر رسالة كانت من المتوفى عبد الإله وهو يحثه على إرسال الرسائل الدينية والتربوية له.

وأضاف أن الأسرة فقدت خيرة أبنائها الحافظ لكتاب الله والمعروف بحسن الخلق والمتفاعل مع أسرته ومجتمعه والمحبوب لدى الجميع، خاصة مع الأطفال نظرا لحبه لممارسة الرياضة معهم.