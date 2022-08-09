ارتدى الكفن بدل البدلة.. وفاة عريس غرقاً قبل زفافه بيوم

المصدر: البيان

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لقي شابان مصريان مصرعهما غرقاً في مياه نهر النيل .

وخيم الحزن على الأهالي في عزبة يونس التابعة إلى قرية القصير في مركز القوصية بمحافظة أسيوط، أمس الاثنين بعد مصرع الشابين، خاصة أن أحدهما كان سيتم عقد حفل زفافه اليوم الثلاثاء.

وتعود تفاصيل الحادث عندما ورد إلى مدير أمن أسيوط، بلاغًا من الأهالي في عزبة يونس التابعة إلى قرية القصير، يفيد بأن هناك شابين قد تعرضا إلى الغرق في مياه نهر النيل، حيث فشلت كافة محاولات إنقاذ حياتهما وانتشالهما من المياه.

وتوجه على الفور ضباط مباحث مركز شرطة القوصية برفقة القوات الأمنية إلى موقع ورود البلاغ من الأهالي، وتبين من خلال الفحص غرق كل من: إسلام ناجح خلف البالغ من العمر 21 عامًا، وعبدالله ناصر عبد الحكيم 22 عامًا.

ونجحت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة أسيوط، في انتشال جثماني الشابين من مياه نهر النيل، وعلى الفور تم نقلهما بواسطة سيارات الإسعاف إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزي، وتم تحرير المحضر اللازم بالحادث.

ومن جانبه، قال أحمد صديق الشاب عبدالله ناصر المتوفي، إنه وحيد والديه ويعيش في محافظة القاهرة، ولكنه جاء إلى محافظة أسيوط من أجل إتمام زواجه بناءً على رغبة والديه، حيث كان من المقرر أن يتم عقد حفل زفافه اليوم الثلاثاء، وهو ما أدى إلى سيطرة حالة كبيرة من الحزن على أسرته.