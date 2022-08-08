أستاذ جامعي سعودي يضحي بحياته لإنقاذ ابنه

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

لقي اأستاذ جامعي سعودي حتفه أثناء محاولته إنقاذ نجله من الغرق في جدة.

بحسب صحيفة "عكاظ"، فإن الدكتور حسين محمد الحبشي عضو هيئة التدريس بكلية الدراسات القضائية والأنظمة بجامعة أم القرى، كان في رحلة برفقة أسرته أثناء وقوع الحادثة، ورأى نجله ينازع الموت غرقاً في البحر ليقفز لإنقاذ فلذة كبده ونجح في ذلك غير أنه فشل في الخروج، إذ جرفته الأمواج إلى الأعماق ليلفظ أنفاسه غرقاً.

ونعت كلية الدراسات القضائية والأنظمة فقيدها الدكتور الحبشي،موضحةً في بيان أن الحبشي أستاذ الفقه المساعد بقسم الدراسات القضائية بجامعة أم القرى توفي يوم "السبت". والتحق الفقيد بالعمل أكاديمياً في الكلية عام 1444 وحصل على شهادة الدكتوراه عام 1438هـ في تخصص الفقه من جامعة أم القرى، وكان ممن عُرف بالتربية والنصح لطلابه والتفاني والإيثار في عمله. وتمت الصلاة عليه بالحرم المكي ودفن بمقبرة الشهداء بالشرائع.



