تفاصيل حزينة حول وفاة سعودي وطفله في النمسا

المصدر: البيان

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توفي المعلم السعودي عبدالإله الحسنية خلال زيارته للنمسا في حادث مروري مع ابنه عبد العزيز في حادث مروع وقع (الأربعاء) بين قطار ومركبة في النمسا، في حين نجا من الحادث زوجة المواطن السعودي وطفلان آخران.

وودع ابن عم المعلم السعودي المتوفى في النمسا ابن عمه بتغريده على حسابه نشر خلالها آخر رسائل تمت بينهما قبل أن يفارق الحياة.

ونقل موقع العربية نت عن حسين الحسنية قوله إن آخر رسالة كانت من المتوفى عبد الإله وهو يحثه على إرسال الرسائل الدينية والتربوية له.

وأضاف أن الأسرة فقدت خيرة أبنائها الحافظ لكتاب الله والمعروف بحسن الخلق والمتفاعل مع أسرته ومجتمعه والمحبوب لدى الجميع، خاصة مع الأطفال نظرا لحبه لممارسة الرياضة معهم.

سبب الحادث

وأكد أن سبب الحادث يعود لاصطدام القطار بسيارة ابن عمه بعد أن علقت على سكة القطار بسبب الازدحام المروري، وكان إلى جانبه زوجته وأولاده الثلاثة، الابن 11 سنة وابنته 7 سنوات والابن الثاني 4 سنوات وزوجته.

كما قال الحسنية إن عبد الإله قد توجه للنمسا في زيارة سياحية، ولم يتوقع أحد من الأسرة هذه النهاية المأساوية له، مؤكداً صعوبة اللحظات التي عاشتها الأسرة في سباق مع الزمن للنجاة من الموت هرباً من القطار.

وأضاف: "إننا مؤمنون وراضون بقضاء الله وقدره، وليس لنا سوى الصبر واحتساب الأجر من الله".

كما أكد أن زوجة الفقيد وأبناءها قد وصلوا إلى مدينة خميس مشيط، وأنه سيتم استلام جثمان ابن عمه وابنه الصغير خلال الأيام القادمة.

إلى ذلك، تفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي مع وفاة عبد الإله عبر وسم #وفاة_الشاب_عبد الإله_في_النمسا، معبرين عن حزنهم داعين له بالرحمة والمغفرة.

من جهته نشر سفير المملكة في النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا عبد الله بن خالد بن سلطان بياناً تقدم فيه باسمه وباسم كافة منسوبي السفارة بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيدين.

أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في فيينا بيانا بشأن تعرض أسرة سعودية لحادثة مرورية إثر اصطدام مركبتهم بقطار.

وأوضحت السفارة أنها تلقت من السلطات المحلية بجمهورية النمسا مساء الأربعاء الموافق 03-08-2022 ما يفيد بتعرض أسرة سعودية مكونة من 5 أفراد لحادثة مرورية إثر اصطدام مركبتهم بقطار، وذلك أثناء تواجدهم في مقاطعة تيرول بالنمسا للسياحة، ونجم عن الحادثة وفاة رب الأسرة وأحد الأطفال ونجاة بقية أفراد الأسرة.

وبينت السفارة أنها قامت على الفور بتكليف فريق للوقوف على ملابسات الحادثة مع السلطات النمساوية ومساندة الأسرة في مصابها والوقوف معها.

وأشارت السفارة إلى أنها قامت بتأمين عودة أفراد الأسرة إلى المملكة على رحلة الخطوط السعودية المتجهة إلى الرياض يوم (الجمعة).

وأكدت السفارة أنه يجري العمل مع السلطات النمساوية لاستكمال الإجراءات اللازمة لنقل جثامين المتوفين إلى المملكة في أقرب وقت.

وتقدمت السفارة بأحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيدين راجين من المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته.