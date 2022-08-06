«هيدروجيل» ابتكار صيني يحرق الأورام ويعزز المناعة

المصدر: دبي ــ البيان

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استطاع العلماء الصينيون ابتكار مادة جديدة تسمى بـ«هيدروجيل» لها تأثير مزدوج في عملية مكافحة مرض السرطان، إذ إنها تساعد في حرق ورم السرطان وتعزز المناعة ضده.

أفادت بذلك وكالة «شينخوا» الصينية التي قالت إن هيدروجيل تحرق الأورام الخبيثة وتساعد في تعزيز المناعة المضادة للسرطان. وجاء في دراسة نشرتها مجلة Science Advances العلمية إن المادة الجديدة تقوم على معدن من شأنه رفع فاعلية التسخين وتقييد منطقة التسخين عند التعرض للأمواج الميكروية، وهي استراتيجية استئصال الورم المحلي التي تستخدم سريرياً، حسب «روسيا اليوم».

وقام العلماء من معهد المواد النانوية واللينة في جامعة «سوتشو» الصينية بتوزيع أيونات الكالسيوم والمنغنيز داخل هيدروجيل متناهي الصغر بمقدوره إنتاج المزيد من الحرارة في مكان محدود وتجنب التسبب في إلحاق أضرار حرارية بالأنسجة السليمة القريبة. وأظهرت الدراسة أن وجود أيونات الكالسيوم الزائدة خارج الخلية يزيد من حساسية خلايا السرطان تجاه خلل حراري محدود، ويؤدي إلى الاستئصال الكامل للورم الأساسي.