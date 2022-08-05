ولادة مذهلة لسمكة القرش القططية.. فيديو

المصدر: البيان

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هل سبق لك أن شاهدت الولادة المذهلة لأسماك القرش القططية في كيس محي صغير؟

حيث يفقس هذا البيض المضحك، سواء داخل الأم أو خارجها، ويمكن أن يكون مختلفًا تمامًا من سمكة قرش إلى سمكة قرش أخرى، بحسب موقع futura.sciences.

تضع أسماك القرش البيض بيوضها خارج جسم الأم ولا تقدم رعاية أبوية لها، لذلك فإن كيس الصفار داخل البويضة سيوفر للجنين جميع العناصر الغذائية الضرورية!

يلتصق البيض باللافقاريات أو الطحالب عبر خيوط طويلة تلتف حول قاعدة صلبة لعدة أشهر بعد الفقس.

بمجرد اكتمال النمو، سيظهر القرش الصغير ويكون جاهزًا أخيرًا للسباحة.