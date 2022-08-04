بسبب تناولها صبغة شعر.. وفاة عروس قبل زفافها بأيام

المصدر: البيان

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توفيت فتاة بقنا، اليوم الأربعاء، بعد إصابتها بحالة إعياء شديد بعد تناولها صغبة شعر، قبل زفافها بأيام، بقرية الهدايات وفق صحيفة أخبار اليوم.



وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بمصرع رانيا.ع، 22 عاما، بعد تناولها صبغة شعر، أثناء محاولة اسعافها داخل مستشفى قنا العام.

وأوضح أهالي الفتاة، أن المتوفية ، كان زفافها في 20 أغسطس الجاري ، وتوفيت نتيجة تناولها صبغة شعر، توفيت على إثرها.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.