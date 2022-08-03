فيديو.. في الوقت غير المناسب.. خرطوم مياه يفسد ليلة زفاف

المصدر: البيان

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سقط خرطوم مياه من شاحنة على رأس عروس فسادت الفوضى في أحد الأعراس.

وتداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سقوط خرطوم مياه ضخم على عروس لحظة خروجها من صالون للتجميل.

ويظهر الفيديو العروس وقد خرجت لتوها من صالون التجميل استعدادا لبدء مراسم الزفاف حيث كان عريسها ينتظرها في الخارج، إلا أن خرطوم المياه أفسد كل شيء وفق سبوتنك.

اندفع خرطوم المياه بقوة من فوق شاحنة كانت تقف على مقربة من صالون التجميل، ليسقط فوق العروس وينزع عنها جزءا من فستانها، فضلا عن تسببه في فوضى عارمة.

اندفع العريس غاضبا مما حدث وأخذ يضرب بيده على الشاحنة التي سقط من فوقها الخرطوم وأفسد ترتيبات يوم زفافه.