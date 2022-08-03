مدير المستشفى يكشف مفاجأة حول فيديو نيرة أشرف

المصدر: البيان

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كشف الدكتور محمد خلاف، مدير مستشفى المنصورة التخصصي "العام القديم"، في مصر مفاجأة حول الفيديو الخاص بنيرة أشرف بعد وصولها المستشفى.

وقال الدكتور محمد خلاف، إن الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والخاص بنيرة أشرف بعد وصولها المستشفى تم تصويره عن طريق الممرضات في المشرحة بعد وصول الجثمان مباشرة.

الفيديو صور في وجود الشرطة

ونقل موقع مصراوي عن "خلاف"، قوله أن تصوير الفيديو تم بهدف توثيق المصوغات الذهبية المتعلقة بنيرة أشرف، والجروح أيضًا، وكان ذلك في وجود الشرطة.

وتابع: "فوجئنا أنه تم تسريب الفيديو خلال الساعات الماضية، وعلى الفور تم فتح تحقيق قانوني من خلال لجنة تشكلت من نائب مدير المستشفى والأعضاء القانونيين، ورئيس التمريض، وتم التحقيق مع كل من هو في الطوارئ يوم الحادثة، وتم مجازاة من تسبب في أي الخطأ".

وخلال الساعات القليلة الماضية، انتشر فيديو من داخل مشرحة مستشفيات المنصورة العام، على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر نيرة أشرف بعد وصولها إلى المشرحة.