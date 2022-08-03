الاستغاثة الأخيرة لثعبان من داخل حلق ضفدع!

المصدر: البيان

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في هذه الصورة الغريبة، يبدو أن هذا الثعبان الصغير يطلق صرخته الأخيرة قبل أن يبتلعه ضفدع الشجرة البيضاء (Dryopsophus caeruleus).

ومن المعروف أن الثعابين تبتلع فريستها تمامًا، ولكن يبدو أن حظ هذا الثعبان عثر بحيث تحول هو إلى فريسة.

تم التقاط هذه الصورة لجولي آن أونيل، بحسب futura.sciences، ليلاً في أستراليا باستخدام كاميرا EOS 550D من كانون.

ويعلق جولي آن أونيل على هذه الصورة بقوله"قبل هذا الانجاز ، كنت أعتقد بأن هذه الضفادع تأكل الحشرات فقط. والثعبان البني الأسترالي (Pseudonaja textilis) شديد السمية، وعلى الرغم من أن الثعبان عض الضفدع، كما سترى لو قمت بتكبير الصورة، فقد نجح الضفدع في التهامه، لتكتب للثعبان نهاية هي الأسوأ".