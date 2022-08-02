فيديو..السعودية: القبض على 3 أشخاص سرقوا مركبات واستخدموها في حوادث جنائية

المصدر: البيان

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نجحت شرطة منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية في القبض على 3 مواطنين لسرقتهم مركبات وتفكيك أجزائها والمتاجرة بها، وكسر زجاج مركبات وسرقة ما تحويه وسرقة لوحاتها واستخدامها في حوادث جنائية ومخالفة أنظمة السلامة المرورية، وتم استرداد 40 مركبة قبل تفكيكها وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.وفق صحيفة عكاظ.

فيديو..السعودية: القبض على 3 أشخاص سرقوا مركبات واستخدموها في حوادث جنائيةhttps://t.co/KH16vaA5vJ#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/EuTKJhMN3M — صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 2, 2022