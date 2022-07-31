مشهد مثير لعاصفة من الغبار على السعودية

المصدر: البيان

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وثّق أحد المتابعين وفق صحيفة "سبق" يدعى مسلط العتيبي، مشهداً مثيراً لعاصفة من الغبار شهدتها مناطق مختلفة بالمملكة العربية السعودية في محافظة عفيف عصر اليوم وتأثرت بها الأجواء.

كما شهدت عدة قرى ومواقع شرق المحافظة، هطول أمطار تحت المتوسطة، فيما لطفت الأجواء شمالاً من المحافظة زخات خفيفة من المطر، ولا تزال حتى مساء اليوم الأحد السماء تتلبد بالغيوم.

يذكر أن الدفاع المدني قد نبه اليوم لاحتمالية هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض تشمل: (الرياض العاصمة – الخرج – المزاحمية – المجمعة – شقراء – الزلفي – الغاط – القويعية – الدوادمي – عفيف – وادي الدواسر – ليلى – الأفلاج – حوطة بني تميم) ودعت لأخذ الحيطة والحذر.

كانت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي دعت إلى توخي الحيطة والحذر مع استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة، حتى الأربعاء المقبل.

وأوضحت المديرية في بيان لها أن مناطق عسير ونجران وجازان والباحة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول، كما ستتأثر مناطق الرياض والشرقية والقصيم وحائل بأمطار خفيفة إلى متوسطة.

وأهاب المتحدث الرسمي للمديرية العقيد محمد الحمادي، بتوخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظا على سلامتهم.