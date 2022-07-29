لحظة سقوط والدة التوأم السيامي مودة ورحمة مغمياً عليها من الفرح بعد رؤيتهما منفصلتين لأول مرة

المصدر: البيان

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تداول رواد مواقع التواصل فيديو مؤثر لأم التوأم السيامي اليمني مودة ورحمة يظهر لحظة سقوطها مغمياً عليها من شدة الفرح بعد رؤيتهما منفصلتين لأول مرة.

وتمكن فريق جراحي سعودي أمس الخميس، من فصل التوأم السيامي اليمني مودة ورحمة حذيفة نعمان، والانتهاء من العملية بنجاح.

وقال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، إنه تحقق خلال هذه العملية عدة إنجازات أولها إفاقة التوأم بعد العملية، حيث يحدث ذلك لأول مرة، بالإضافة إلى أنه لم يحتج التوأم إلى الدم، وهو يحدث لأول مرة، كذلك تم اختصار وقت العملية من 11 ساعة إلى 5 ساعات على أيدي 28 طبيباً وأخصائياً من الكوادر السعودية، مؤكداً «أن العملية جرت بيسر وسهولة في جميع مراحلها، ولم تحدث أي مضاعفات والتوأم بصحة جيدة جداً».

وقدم والد التوأم حذيفة نعمان شكره وامتنانه الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على رعايتهما لمثل هذه الأعمال الإنسانية/ وقيام الفريق الطبي المختص بإجراء عملية فصل التوأم بنجاح، مشيداً بما تقوم به المملكة من أعمال إنسانية كبيرة.