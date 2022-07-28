ظاهرة.. فتاة تكتب بكلتا يديها وبلغتين مختلفتين في الوقت نفسه (فيديو)

المصدر: البيان

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صنعت فتاة تكتب بكلتا يديها وبلغتين مختلفتين في وقت واحد، الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمتلك الفتاة أودي سواروبا فروم مانجالورو، قدرة استثنائية على الكتابة بكلتا يديها، لكن هذه ليست الميزة الوحيدة التي تمتلكها، حيث تستطيع الكتابة بسرعة تبلغ 45 كلمة في الدقيقة، بحسب ما ذكر موقع "news18".

ويظهر مقطع فيديو، الذي شاركه رجل الأعمال تانسو ييجن على تويتر، سواروبا وهي تعرض مهاراتها، وهي تحمل الطباشير في كلتا يديها وتكتب الجمل على السبورة بسرعة مثيرة للإعجاب.

وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولاقى ردود أفعال كثيرة من قبل المغردين.

ظاهرة.. فتاة تكتب بكلتا يديها وبلغتين مختلفتين في الوقت نفسه https://t.co/sLdlhSUHwj#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/smMRnKMfw2 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 28, 2022