فريق طبي سعودي ينجح في فصل توأم سيامي يمني

المصدر: عدن - البيان

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نجح فريق جراحي سعودي، في فصل التوأم السيامي اليمني مودة ورحمة حذيفة نعمان، والانتهاء من العملية بنجاح. وفق ما أعلنه الدكتور عبد الله الربيعة، المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية.

وذكر الربيعي أنه تحقق خلال هذه العملية عدة إنجازات أولها إفاقة التوأم بعد العملية، حيث يحدث ذلك لأول مرة، بالإضافة إلى أنه لم يحتج التوأم إلى الدم، وهو يحدث لأول مرة، كذلك تم اختصار وقت العملية من 11 ساعة إلى 5 ساعات على أيدي 28 طبيباً وأخصائياً من الكوادر السعودية، مؤكداً «أن العملية جرت بيسر وسهولة في جميع مراحلها، ولم تحدث أي مضاعفات والتوأم بصحة جيدة جداً».

والد التوأم حذيفة نعمان قدم شكره وامتنانه الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على رعايتهما لمثل هذه الأعمال الإنسانية/ وقيام الفريق الطبي المختص بإجراء عملية فصل التوأم بنجاح، مشيداً بما تقوم به المملكة من أعمال إنسانية كبيرة.