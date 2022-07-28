أصابوه بالعمى.. السجن لطبيبين ارتكبا خطأ طبياً في الكويت

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قضت محكمة الجنح في الكويت برئاسة القاضي بشاير عبدالجليل، بحبس طبيبين لمدة سنة بسبب خطأ طبي.

وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة سنة اعتباراً من صيرورة الحكم نهائياً، على أن يقدم المتهمان تعهداً بلا كفالة يلتزمان بموجبه مراعاة حسن السير والسلوك مستقبلاً. وفقا لصحيفة القبس الكويتية.

وكان المتهمان ارتكبا خطأ طبياً عندما راجعهما المجني عليه بأن وضعا معجون أسنان بدلاً من المرهم الطبي لإحدى عينيه، فتسبب ذلك بفقدانه الإبصار بها، وفق وقائع القضية.

وحضر دفاع المجني عليه، المحامي مصطفى ملا يوسف وترافع شفاهة أمام المحكمة، وأكد أن الضرر ليس فقط جسدياً، بل هو نفسي، فبعد هذا الخطأ تقدم أكثر من مرة للزواج وتم رفضه لكونه مصاباً بالعمى في إحدى عينيه.