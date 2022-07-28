محاولة تهريب "حشيش" في علب "نوتيلا" بمطار القاهرة

المصدر: البيان

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أطاح رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، بمحاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش وزجاجات الكونترمال، وفق "اليوم السابع".

فأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من مالبنزا على رحلة طائرة خطوط شركة اير كايرو اشتبه مأمور اللجنة الجمركية في راكب مصري قادم من إيطاليا نظرا لارتباكه.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء أوبضائع أو أشياء مخالفة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY ، فتم تأكيد الاشتباه فى حقيبتين من حقائب الراكب.

وبالعرض على مدير الإدارة أمر بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 37 جراما من مخدر الحشيش و3 زجاجات كونترمال 100 مخبأة داخل علب شيكولاتة النوتيلا محكمة الغلق، فتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي في القضية.