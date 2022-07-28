مركبة الشحن الفضائية الصينية "تيانتشو-3" تعود إلى الغلاف الجوي بنجاح

المصدر: البيان

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ذكرت وكالة "شينخوا، نقلا عن وكالة الفضاء المأهول الصينية، أن مركبة الشحن الفضائية الصينية "تيانتشو-3" عادت إلى الغلاف الجوي بطريقة خاضعة للسيطرة في الساعة 11:31 صباحا (بتوقيت بكين) أمس الأربعاء، وفقا لوكالة الفضاء المأهول الصينية .

وقالت الوكالة إن معظم مكونات المركبة الفضائية احترقت أثناء إعادة الدخول، وسقطت كمية صغيرة من حطامها في المياه الآمنة المجدولة بجنوبي المحيط الهادئ.

وتم إطلاق مركبة الشحن "تيانتشو-3" في يوم 20 سبتمبر 2021، وسلمت حوالي 6 أطنان من الإمدادات إلى محطة الفضاء الصينية. وأثناء وجودها في المدار، أجرت مركبة الشحن عمليتي التقاء والتحام بمجموعة الوحدة الأساسية "تيانخه"، ونفذت رحلة تجريبية تدور حول المحطة الفضائية.

وبعد انفصالها عن مجموعة "تيانخه" في 17 يوليو الجاري، أجرت اختبارات لتكنولوجيا الفضاء، راكمت خبرة مهمة في إنشاء المدار إلى جانب تشغيل وإدارة المحطة الفضائية.