الفانيلا.. الرائحة الألطف في العالم

المصدر: (دبي- البيان)

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أكد تقرير متخصص، نشر في مجلة علمية، أن الخبراء يعدون رائحة زهرة الفانيليا ألطف رائحة في العالم، وذلك حسب ما أفادت خبر في موقع «روسيا اليوم»، نقلاً عن مجلة «كوينت بيوغرافي»، إذ يرى العلماء أن رائحة الفانيليا ألطف الروائح في العالم، تليها في المرتبة الثانية رائحة إيثيل بوتيرات (مركب كيميائي)، التي تشبه رائحة الخوخ، وأن رائحة حمض الأزوفاليريك، التي توجد في بعض الأطعمة مثل الجبن وعصير التفاح، هي الرائحة الكريهة.

وتفيد المجلة أن الخبراء توصلوا إلى هذه النتائج من دراسة شملت 235 شخصاً يمثلون مختلف المجموعات العرقية.

واتضح للعلماء أيضاً أنه ليس للمستوى الثقافي أي تأثير باختيار الروائح، لأن هذه المسألة مرتبطة ببنية الجزيئات والتفضيل الشخصي، الذي قد يكون مرتبطاً بالوراثة ومستوى التعليم. ووفقاً للباحثين قد يكون أحد الأسباب المحتملة التي تجعل الإنسان العاقل يعتبر بعض الروائح أكثر متعة من غيرها هو أنها زادت من فرص البقاء على قيد الحياة أثناء التطور.