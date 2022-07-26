«الغزل اليدوي» بأنامل أصحاب الهمم يزين شارعاً في الولايات المتحدة

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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في جهد تعاوني مجتمعي مشترك، أبدع عشرة فنانين من أصحاب الهمم، بمساعدة 30 متطوعاً، في مدينة كانتون بولاية أوهايو الأمريكية، عدداً من القطع الفنية باستخدام فن الغزل اليدوي، وزينوا شارعهم بالألوان، ما أضفى على المكان مشاعر الفرح والبهجة.

وأفاد موقع «ياهو نيوز» أن الفنانين حاكوا أعمالهم حول أعمدة الطرقات والدراجات وعلى سياج وعمود من الطوب، في معرض سوف يستمر حتى سبتمبر.

ويعد هذا المعرض ضمن برنامج فني تقدمه وكالة «جست ايماجن» غير الربحية، والتي تخدم 400 شخص من أصحاب الهمم. وقد أفيد عن قيام عدد من المتطوعين بتعليم بعض الفنانين كيفية الحياكة، كما عن مساهمة استوديوهات فنون محلية وشركات مرتبطة بالفن في المشروع.

أفادت المتطوعة، لورا هوليس، التي أنجزت مع ابنتها كارولين البالغة 9 أعوام قطعة غطت عموداً في شارع «كورت افينيو»، تحت مسمى «تصور احتمالات انفجار الغزل اليدوي»: «المعرض يستحق المشاهدة لمجرد أنه جميل»، مشيرة إلى أنه يستوقف الناس الذين ينظرون مندهشين إلى القطع ويتساءلون: «ما هذا! ماذا فعلوا بالدراجة؟!».

قالت مديرة التسويق في «جست ايماجين»، ريتشيل دوتي إن «انفجار فن الغزل اليدوي» المعروف أيضاً بـ «الحياكة الحضرية» أو «حرب عصابات الحياكة» هو اتجاه شعبي لفن الشارع في أنحاء العالم، مشيرة إلى أن هذا الشكل الفني الذي يعتبر وسيلة لاستعادة وتجميل الأماكن العامة مثل المقاعد والأشجار، انطلق منذ أكثر من 10 سنوات.

وفي المعرض الحالي، فقد تم دمج حوالي 400 قطعة فريدة محبوكة يدوياً في المعرض والذي استغرق التخطيط له وإنجازه أكثر من ثلاثة أشهر.

أوضحت دوتي في بيان صحفي أن التعبير عن الفن «تجسيد فريد لما يمكن تحقيقه عندما يتم ضم أفراد ذوي إعاقات نمائية في جميع جوانب مجتمعنا»، مشيرة إلى أن المعرض يعترف بالمساهمات التي يقدمها أولئك الأفراد للمجتمع، مع احتفائه بالقبول والشمول الذي يتلقونه.